Milan, Galliani: “La squadra di Ancelotti aveva un’atmosfera particolare”

Sulla finale del 2005: "Quando perdiamo ai rigori a Istanbul lui (Gennaro Gattuso ndr) viene in sede e dice "io non riesco a superare questo dolore e voglio andarmene via a tutti i costi!", allora io lo rinchiudo nella sala dei trofei di via Turati… 2 ore, 3 ore e poi gli ho portato dei panini. "Non ce la faccio, voglio andare via" ma voleva andare via per amore, perché diceva che non avrebbe mai superato il dolore di Istanbul. Verso sera dice "Rimango al Milan", allora apro la porta e andiamo via insieme".