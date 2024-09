Milan, Compagnoni: “L’esperienza in Spagna di Gabbia ha fatto bene”

Maurizio Compagnoni ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nella quale ha parlato del secondo approccio avuto da Matteo Gabbia col Milan. Il giornalista ha sottolineato come il difensore, eroe del derby, sia tornato completamente migliorato. I rossoneri hanno mandato Gabbia in prestito al Villareal l'anno scorso, per poi richiamarlo alla casa base causa i troppi infortuni in casa Milan. Già nel girone di ritorno della passata stagione, Gabbia ha dimostrato il suo valore, poi la riconferma in questa. Schierato dal primo minuto nel derby da Paulo Fonseca, il difensore italiano, ha ripagato con una grande gioia per tutto il popolo rossonero.