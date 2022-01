Milan, Gabbia: “Sono cresciuto, ma posso migliorare ulteriormente”

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Przegląd Sportowy" ha parlato della sua crescita

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Przegląd Sportowy". Gabbia ha parlato anche della sua crescita in campo e fuori: "La mia crescita? "Posso dire di essere più consapevole, dentro e fuori dal campo. Sono cresciuto come calciatore e come persona. Sono però convinto di poter migliorare ulteriormente le mie qualità e diventare un calciatore più completo". Intanto ecco il difensore in pole position.