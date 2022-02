Milan, Gabbia: “Maldini? Viverlo nella quotidianità è fantastico”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato di Paolo Maldini dopo l'annuncio ufficiale del suo rinnovo. Le dichiarazioni

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato di Paolo Maldini dopo l'annuncio ufficiale del suo rinnovo. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Sicuramente è un'emozione fantastica far parte di questa società e avere come direttore Maldini, è un qualcosa che mi rende orgoglioso. Anche solo avere un rapporto con lui qualche anno fa lo vivevo come un sogno, oggi vederlo e viverlo all'interno della mia quotidianità è qualcosa di fantastico. Speriamo che possa essere di buon auspicio per qualche trofeo che possa arrivare magari già da questa stagione. Volevo ringraziare oltre Maldini, Massara e Gazidis che sono sempre stato al mio fianco e la società per la fiducia".