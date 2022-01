Milan, Gabbia: “Kjaer è il capo. Romagnoli? E’ un difensore intelligente”

Gabbia, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Przegląd Sportowy", ha parlato di Kjaer e di Romagnoli

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Przegląd Sportowy". Gabbia ha parlato anche di Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, suoi compagni di reparto: "Kjaer è il capo. Sa cosa dire in ogni momento della partita e della stagione. Ora è infortunato. Gli auguro il meglio. Tomori è potente e veloce. È un grande calciatore. Kalulu ha le stesse caratteristiche di Tomori. Romagnoli è un difensore intelligente. Sa sempre come comportarsi in ogni situazione di gioco". Intanto ecco il difensore in pole position.