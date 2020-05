Milan, Gabbia: “Ecco il mio obiettivo alla ripresa della Serie A”

NEWS MILAN – L’inizio di Matteo Gabbia con il Milan è stato particolarmente incoraggiante, come lui stesso ha ammesso: “Sicuramente il periodo prima dello stop è stato per me molto importante, è stato un inizio al calcio che conta”. Poi la pausa forzata causa coronavirus, non gli ha concesso la continuità di cui avrebbe avuto bisogno.

Ma il classe ’99 del Milan ha le idee chiare e la testa sulle spalle: “Certamente non posso considerarmi un titolare inamovibile della difesa in questo momento. Cercherò di fare del mio meglio in ogni allenamento, in modo da prendere la fiducia del mister e fare più presenze possibili da qua alla fine della stagione“.

Dovrà riconquistarsi la fiducia di allenatore e compagni. Lo sa bene lui, che in tal senso promette il massimo impegno: "Penso che nel calcio i risultati siano una parte fondamentale. Io come giocatore cercherò di focalizzarmi solo su questo e non andrò a pensare a quello che verrà dopo. Mancano 12 partite alla fine della stagione, sono ancora tante. Noi dovremo cercare di mettercela tutta in tutte le partite che andremo ad affrontare".