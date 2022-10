Milan, Matteo Gabbia compie oggi 23 anni: gli auguri del club | News

(fonte acmilan.com) - Dall'esordio nel 2017 alla stagione in corso, quella tra Matteo e i colori rossoneri è una storia in continua espansione. Gabbia è uno dei migliori talenti passati dal Settore Giovanile rossonero, consolidatosi poi in Prima Squadra con un percorso di crescita costante. Milanello è ormai l'habitat naturale del centrale italiano , che si sta confermando, partita dopo partita, una pedina importante nello scacchiere rossonero.

Determinazione e spirito battagliero non mancano mai quando viene chiamato in causa da Mister Pioli, che ha individuato in lui una risorsa importante per la squadra. Il numero 46 rossonero ha disputato cinque gare e altrettante prestazioni convincenti in questa stagione tra Serie A e Champions League, dimostrandosi ancora una volta solido e in miglioramento sotto molteplici punti di vista. L'augurio da parte di tutta la famiglia rossonera è quello di vivere tante soddisfazioni con questa maglia: tanti auguri Matteo! Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.