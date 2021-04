Milan, Fuser: “Ibrahimovic non può giocare sempre, serve un’alternativa”

Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha parlato del rendimento di Zlatan Ibrahimovic per il futuro. Ecco cosa deve fare il Milan

Mancano soltanto pochi dettagli per ufficializzare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic anche per la prossima stagione. Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha le idee abbastanza chiare sul rendimento futuro dello svedese e dà un consiglio al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Ibra sa bene anche lui che non può giocare sempre, quindi il Milan deve cercare per forza avere una valida alternativa allo svedese. I rossoneri devono cercare un centravanti di peso, giovane e in grado di dare un buon contributo a livello di gol". Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>