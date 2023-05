Milan, Furlani: “Essere l’amministratore delegato rossonero è un onore”

Intervistato dai microfoni de The Athletic, noto portale sportivo inglese, Giorgio Furlani ha parlato dell'importanza di rivestire un ruolo come quello di amministratore delegato del Milan: "La gente dice che svolgere la funzione di amministratore delegato del club per cui si tifa dev'essere il lavoro dei sogni. Io ho sempre detto: 'Guarda che il lavoro dei sogni era quello di attaccante'. È molto speciale e un po' difficile da descrivere. È un onore e una responsabilità. Storicamente il calcio è un'industria di decisioni emotive, guidate dall'istinto. 'Cosa dicono i media? Cosa vogliono i tifosi?". I club tendono a seguire l'istinto e poi a razionalizzarlo a ritroso, creando una logica per esso quando la logica non c’è".