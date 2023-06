Milan, Furlani: “Ci dispiace vedere Maldini e Massara andare via”

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dopo il terremoto che ha sconvolto il mondo rossonero, con l'esonero di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico del club. In giornata anche Frederic Massara , direttore sportivo, lascerà la società meneghina, sebbene con altre modalità.

«Voglio dire grazie a Paolo e Ricky ed esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori del Milan per il loro rilevante contributo al Club in questi anni. Paolo è stato fra più grandi giocatori di sempre e come dirigente, insieme a Ricky, ha giocato un ruolo importante per conseguire il nostro 19° Scudetto. Ci dispiace vederli andare via», ha detto Furlani. Milan-Maldini, divorzio anche per Pioli >>>