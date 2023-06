Furlani: “Vogliamo che il Milan competa con le squadre leader d’Europa”

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dopo il terremoto che ha sconvolto il mondo rossonero, con l'esonero di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico del club. In giornata anche Frederic Massara , direttore sportivo, lascerà la società meneghina, sebbene con altre modalità. Ma perché il Milan ha deciso di separarsi da due dirigenti che hanno fatto così bene nella loro esperienza rossonera?

«Nel nostro Club, analizziamo costantemente le strategie e i modelli più idonei per garantire che il Milan possa continuare a progredire dentro e fuori dal campo, per competere con le squadre leader d'Europa. Il primo fondamentale elemento, lo ripeto sempre è, e rimarrà, il calcio. Proprio con questo obiettivo abbiamo deciso un riassetto organizzativo che porta alla creazione di un gruppo di lavoro per la parte tecnico/sportiva», la convinzione di Furlani.