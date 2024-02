Milan, Fratini: “Leao? Ha cambiato ruolo. Cambiato come giocatore”

Michele Fratini, talent scout, è intervenuto a Calcio Totale sulla Rai per dire la sua su Rafael Leao. Il parere sull'attaccante del Milan

Michele Fratini , talent scout, è intervenuto a Calcio Totale sulla Rai per dire la sua su Rafael Leao . Il portoghese sta giocando un po' ad intermittenza, anche se spesso rientra nei gol segnati dal Milan in questa stagione. Ecco le parole di Fratini.

Milan, Fratini su Leao

"Leao quest'anno non gioca punta esterna, fa quasi il rifinitore. Solamente 3 gol segnati, ma ne ha fatti fare tanti quest'anno. Ha cambiato ruolo, quel numero 10 sulla schiena lo porta a giocare più interno, prima saltava l'uomo e la metteva in mezzo, ora si interfaccia di più con il compagno, parte più interno, va all'assist: è cambiato come giocatore, Leao è maturato".