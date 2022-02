Milan, Franz: “Donnarumma è uscito male a livello umano. Ho sofferto”

Francesco Villa in arte 'Franz', attore e tifoso del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e non solo ai microfoni di 'Radio Rossonera'

Prima domanda riguardo il derby di sabato scorso: “Quando si parla di Milan sento il sangue che ribolle e in questa settimana più che mai vista come è andata con le …. Inter (ride). Non sono riuscito nemmeno a godermi il gol, mi sembrava impossibile. Era a casa in quarantena da solo e non ho avuto reazioni. È come un pugile che butta giù uno più forte”.