Milan, Paganini: “Leao deve sentire la fiducia addosso. Su Fonseca…”

Paolo Paganini è intervenuto a Tmw Radio riguardo alla situazione del Milan dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Paulo Fonseca prima della stracittadina era in forte dubbio sulla panchina rossonera, ma dopo una grande partita ha riconfermato il posto. Già si parlava di diversi nomi per poter sostituire il portoghese, ma la convincente operazione derby ha cambiato i piani. Un'altra fonte di discussione, è come sempre Rafael Leao, il talento rossonero è stato criticato ancora per la poca incisività sotto porta. Ecco il pensiero di Paganini: