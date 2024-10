Milan, Diddi: “La società non supporta Fonseca. Esonero? una liberazione”

Diddi ha poi aggiunto: "Fondamentalmente, l'allenatore comunica la formazione. Durante la settimana, vengono preparate delle slide che illustrano le varie situazioni da palla inattiva, i calci d'angolo, le marcature e come la squadra deve posizionarsi in queste circostanze. All'interno dello spogliatoio, sono indicati anche il 'Rigorista' e il 'Secondo rigorista'. Così, mentre si stanno cambiando, i giocatori possono vedere tutte le disposizioni scritte su carta, e quando escono dallo spogliatoio, sanno esattamente cosa fare. Pertanto, quando vedo Tomori prendere il pallone e passarla ad Abraham, considero questo un segno di mancanza di rispetto. In questo modo non si dimostra rispetto né per la società né per l’allenatore, perché se nel foglio c'è scritto Pulisic, perché passare a Abraham? Dovrebbe essere Pulisic, se non si sente pronto a tirare il rigore, a dare il pallone ad Abraham, non Tomori".

"Se Fonseca venisse sostituito sarebbe una liberazione per lui e il Milan" — Quindi, mi sembra chiaro che la situazione sta degenerando completamente. Ci sono molte dinamiche che chi guarda da casa non riesce a percepire, ma chi le ha vissute in prima persona può coglierle. Per me, non c'è soluzione se il Milan non cambia guida tecnica. E lo dico a favore di Fonseca. Secondo me, se Fonseca venisse sostituito, sarebbe una liberazione anche per lui, perché è consapevole della situazione attuale. Si rende conto che la società non lo supporta, che ognuno agisce come meglio crede, e, essendo un allenatore intelligente, sa che gli si può dire tutto, ma non che non sia capace di comprendere ciò che sta succedendo.

Diddi conclude: "Pulisic esce e davanti alle telecamere chiede "Why? Why? Why?", salutando tutti tranne lo staff di Fonseca. Uno dei membri dello staff gli ha offerto una bottiglietta, ma Pulisic ha solo dato la mano e si è allontanato, lasciando quel membro con la bottiglietta in mano mentre lui se ne andava".