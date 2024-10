Di Gennaro: “Del Milan non mi convince niente: dal gruppo al tecnico”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan di Paulo Fonseca in vista della lotta per lo Scudetto

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan di Paulo Fonseca in vista della lotta per lo Scudetto: "Chi lotta per lo Scudetto? Le quattro sono quelle. Napoli, Inter e Juve mi sembrano già collaudate, la Juve deve sfruttare di più la fase offensiva ma è solida. Il Milan bisogna vederlo, ha vinto una partita difficile, ha lottato, ma non mi convince l'equilibrio difensivo e la continuità, l'ambiente, l'allenatore, il gruppo. Se riparte in maniera più compatta può reinserirsi".