Benítez: “Milan, via Fonseca per Conceicao: vi dico la mia. Sulla Supercoppa …”

Rafa Benítez ha parlato dell'esonero di Paulo Fonseca come tecnico del Milan e dell'arrivo di Sergio Conceicao e della Supercoppa in arrivo

Rafa Benítez , ex allenatore (tra le altre) di Valencia , Liverpool e, in Serie A , di Inter e Napoli , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Parla Benítez alla 'rosea': Milan, Supercoppa ma non solo

Sulla 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita): «C’è la crema del calcio italiano, manca solo il Napoli. Inter-Atalanta è una semifinale di lusso, giocano le squadre che con gli azzurri stanno dando uno strappo alla A: non si sta lassù per caso, con 41 e 40 punti. Saranno loro a giocarsi lo scudetto ma è ancora presto per sbilanciarsi: sulla carta, leggendo gli organici, i campioni d’Italia hanno qualcosa in più ma la sfida promette divertimento».