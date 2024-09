Milan, Cobolli-Gigli: “Non si può giudicare Fonseca dopo sole tre giornate”

Giovanni Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus , ha rilasciato un'intervista per TMW. Ecco cosa dice sull'allenatore del Milan :

"Fonseca lo avevo visto in Italia, mi sembrava uno educato e capace. Quando lo ha preso il Milan, contrariamente all'idea dei tifosi, mi è sembrata una scelta giusta e mi sembra giusto che rimanga al Milan. È inammissibile ragionare diversamente dopo 3 partite, ora avrà 15 giorni di tranquillità e dovrà cercare di risolvere i problemi. Leao e Theo Hernandez hanno sbagliato, ma non va gonfiato troppo il problema, sono fondamentali per il Milan, vanno recuperati e il primo che deve farlo è lui."