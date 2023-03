Milan, Florenzi: “Ho pensato di intraprendere altre strade in questi mesi”

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Nel corso del suo intervento il terzino ex Roma ha parlato anche delle difficoltà vissute nei mesi dell'infortunio, raccontando di aver pensato anche di intraprendere altre strade, salvo poi tornare sui propri passi non appena ha visto di nuovo il pallone. Di seguito le sue parole.