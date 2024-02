Milan, Florenzi: “Io non mi sento una riserva. Leao è un artista”

Sulle seconde linee : "Io non mi sento una riserva, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e dare il massimo in ogni partita".

Sul turnover: "Questa situazione l’ho vissuta da altre parti, per quel che mi riguarda siamo de giocatori forti, bisogna prendersi delle responsabilità. A Monza un errore di voglia, nella nostra testa c’era la voglia di vincere, fa capire il valore del Milan in questo momento". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>