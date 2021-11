Milan, Florenzi: “Ora gioco alto sulla fascia, ma gioco dove serve”

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato del suo ruolo in campo e della sua mentalità di mettere la squadra davanti al singolo

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato del suo ruolo in campo e della sua mentalità di mettere la squadra davanti al singolo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Skrill', official partner rossonero: "Faccio parte di una squadra e di un bel gruppo di giocatori. È sempre importante mettere "noi" prima di "io". Sono totalmente a disposizione dell'allenatore e dei miei compagni. Per il momento gioco alto sulla fascia, ma sono pronto a giocare dove serve. L'importante è essere sempre pronti quando richiesto".