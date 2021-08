Milan, Florenzi: “Oggi ho capito chi è Paolo Maldini, ha un’aura particolare”

Alessandro Florenzi, in un'intervista a Milan TV, ha parlato del direttore tecnico Paolo Maldini. Queste le parole di stima nei suoi confronti

Alessandro Florenzi, in un'intervista a Milan TV, ha parlato del direttore tecnico Paolo Maldini. Queste le parole di stima nei suoi confronti: "Oggi per la prima volta ho assaporato quello che è Paolo Maldini. E' una leggenda di questo club, ha un'aura particolare, la stessa che Roma avevano Totti e De Rossi. Sono intoccabili per quello che hanno dato non solo al club, ma anche al calcio italiano". Questo il comunicato ufficiale con il quale il Milan ha annunciato Florenzi