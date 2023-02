Milan-Fiorentina primavera 1-2, Abate: “I ragazzi meritavano il pareggio”

Intervistato al termine di Milan-Fiorentina primavera, gara terminata 1-2 per i viola, Ignazio Abate ha rilasciato delle dichiarazioni: "Ci mancherebbe che commentiamo gli episodi arbitrali. Oggi non siamo stati fortunati, abbiamo incontrato una squadra forte, più esperta di noi, costruita per vincere. Penso che meritavamo il punto per quanto visto in campo. Hanno avuto più occasioni, i primi 20 minuti hanno costruito tanto e noi soffriamo le palle inattive. Poi la squadra è uscita fuori, ha cercato di giocare, abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti, ma anche tutto il secondo tempo con personalità e buone trame di gioco. Penso che i ragazzi meritassero il pareggio. Fortunatamente tra due-tre giorni rigiochiamo e cercheremo di farci trovare pronti".