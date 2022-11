Milan-Fiorentina, Taibi: “Viola nel loro momento migliore”

In vista della sfida tra Milan e Fiorentina, valida per la 15^ giornata di Serie A, ha parlato Massimo Taibi

Siamo alla vigilia di una sfida importantissima. Domani a San Siro il Milan affronterà la Fiorentina per cercare di tenere la coda del Napoli. Dopo la vittoria contro l'Udinese, infatti, i partenopei sono a + 11 sui rossoneri. Lo stadio sarà sold out e i ragazzi in ritiro a Milanello. Si sente l'aria e l'importanza della partita.