Milan-Fiorentina 2-1, Marelli: “Rebic fa fallo su Duncan, non su Terracciano”

Luca Marelli , commentatore arbitrale di 'DAZN', ha commentato gli episodi dubbi di Milan-Fiorentina , partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Nessun tentennamento sul rigore non fischiato da Sozza dopo il contatto tra Fikayo Tomori e Jonathan Ikonè , qualche riserva sull'autogol di Nikola Milenkovic nel finale. Queste le dichiarazioni.

L'opinione di Marelli

Sul contatto Tomori-Ikoné: "Sono valutazioni differenti da parte di chi osserva. Partiamo dal contatto tra Tomori e Ikone: in un primo momento il difensore del Milan non tocca il pallone, ma secondo il tocco tra pallone e giocatore è contemporaneo. Non interviene il Var perchè è una valutazione di campo. C’è margine di valutazione, per quanto di riguarda è giusto non dare il rigore".