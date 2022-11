Milan-Fiorentina 2-1, Ravanelli: “Rebic in anticipo, Terracciano sbaglia”

Fabrizio Ravanelli ha parlato a Pressing dell'episodio Rebic-Terracciano, decisivo per la vittoria del Milan contro la Fiorentina

Fabio Barera

La 15^ giornata di Serie A ci ha consegnato tanti spunti interessanti a livello di risultati, a partire dal successo interno del Milan, che allo Stadio Giuseppe Meazza ha chiuso le porte in faccia ad un'ottima Fiorentina; gli uomini di Vincenzo Italiano arrivavano all'appuntamento con una striscia di vittorie importante e non hanno per nulla demeritato di fronte al Diavolo, che si è dimostrato più cinico.

Milan-Fiorentina 2-1, le parole di Ravanelli — Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, nel corso della trasmissione Pressing ha espresso il proprio giudizio in merito ad una delle tante situazioni dubbie venutesi a creare nel corso del match tra Milan e Fiorentina, il contatto tra Rebic e Terracciano; l'episodio in questione è risultato decisivo per il rossoneri, che si sono imposti per 2-1 sulla Viola all'ultimo respiro, rimanendo in questo modo agganciati al treno Napoli. Ecco, quindi, le sue dichiarazioni a riguardo.

"In questo caso ha sbagliato il portiere, perché Rebic è in anticipo: è Terracciano che sbaglia. In questo caso non c'è assolutamente fallo. Rebic è davanti al portiere e salta prima: il portiere esce in ritardo e va addosso al croato". Mercato Milan, bruciata la Juve per un top player in attacco >>>