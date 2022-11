Milan-Fiorentina 2-1, Di Canio: “Rebic su Terracciano? Non c’è nulla”

Paolo Di Canio ha espresso il proprio parere sul presunto fallo di Ante Rebic su Pietro Terracciano in Milan-Fiorentina, partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Il croato ha davvero disturbato il portiere viola e gli ha impedito di intervenire sulla palla? Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Sky Sport'.

Milan-Fiorentina, Di Canio sul contatto Rebic-Terracciano

"Terracciano estende le braccia in avanti perché è in ritardo e non può saltare. Si allunga per prendere la palla, ma nessuno gli fa niente. Non c'è nulla".