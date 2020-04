Milan, Filippo Galli: “Ecco il mio ricordo più bello. Galliani nel 2010…”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Galli, intervenuto sul canale YouTube ‘Milan Hello’, ha ricordato il suo momenti più belli trascorsi in rossonero. Ecco anche una curiosità che riguarda una telefonata di Adriano Gallini: “La finale del 1994 è il ricordo più bello. Poi mi piace ricordare la finale di Barcellona contro lo Steaua Bucarest e il pareggio che ci consegnò lo scudetto. Quando passo vicino a San Siro dico ‘Caspita io ho giocato lì dentro’ ed escono tante emozioni. Nel 1994 tutti hanno fatto tutti una partita superlativa. Per me quella è la partita perfetta. Nel 2010 mi chiamò Galliani perché il presidente aveva questa idea di farmi diventare allenatore. Preferii rimanere nel settore giovanile”. Anche altri due ex rossoneri hanno ricordato una partita indimenticabile per la storia rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓