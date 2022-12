Milan, Fikayo Tomori: “2022 grande anno. E il 2023…”

Si è presentato alla grande, Fikayo Tomori, nel ritiro del Milan a Dubai, tanto che è stato uno dei migliori in campo nell'amichevole e ha segnato il gol rossonero. L'inglese classe 1997 ha però certamente dovuto superare la delusione di non essere stato convocato ai Mondiali e chissà che proprio questo non possa averlo motivato ancora di più. Ai microfoni di Sky ha affrontato questo e altri argomenti. Ecco le sue parole: "Io sono sempre motivato. Ovviamente per quanto riguarda il Mondiale c’è delusione, perché volevo andare in Qatar ovviamente. So che devo fare di più per meritare la chiamata in Nazionale per l’Europeo 2024. Devo continuare a lavorare e poi vedremo. Ma in questo momento sono contento per come sto giocando. Spero di essere pronto con il Milan alla ripresa della stagione".