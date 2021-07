Milan, Ferrari: “Maignan occasione migliore per il post Donnarumma”

L'agente ed intermediario Fabrizio Ferrari ha parlato delle strategie di mercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Mike Maignan

L'agente ed intermediario Fabrizio Ferrari ha parlato delle strategie di mercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Mike Maignan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.it': "Credo che il calcio francese sia sicuramente il secondo che esporta giocatori in tutto il mondo dopo il Brasile. I giocatori francesi sono molti forti soprattutto appena usciti dalle accademie. Poi devono trovare un contesto più forte di quello che può essere un campionato francese. Il Milan secondo me sta facendo degli investimenti corretti in tal senso, quello di Maignan su tutti, credo fosse l’occasione migliore per il postDonnarumma". Kaio Jorge, Dalot e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.