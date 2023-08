Milan Femminile, Swaby: “Spero di poter aiutare la squadra”

Milan Femminile, le parole di Allyson Swaby

Sul passaggio al Milan Femminile:"Sono molto felice di essere di nuovo in Italia. Il campionato è cresciuto molto nel periodo in cui ho giocato all'estero. È una sfida emozionante. Porterò la mia esperienza in questo campionato avendo già giocato qui in passato. Per quanto riguarda me penso di poter fare molto bene dal punto di vista fisico e di portare quelle conoscenze accumulate in altri campionati. È questo che porterò alla squadra. Arrivo e so di essere migliorata, spero di poter aiutare la squadra. La prima gara della stagione sarà contro la Roma, per me è speciale e sono contenta di incontrare alcune mie ex compagne. Vorremmo tute vincere, quindi non vedo l'ora che si giochi".