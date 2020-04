Milan Femminile, Mendes: “Spero di giocare un Mondiale con il Portogallo”

NEWS MILAN – Monica Mendes, difensore del Milan Femminile di Maurizio Ganz e della Nazionale portoghese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni della Mendes:

“È molto importante che una big come il Milan abbia una squadra femminile, significa che crede nella crescita del nostro settore. Per me è un onore. Sogni per il futuro? Mi piacerebbe giocare un Mondiale con il Portogallo. La mia generazione è stata la prima a giocare Europeo Under 19 ed Europeo, spero di poter realizzare il sogno mondiale. Se poi si finirà il campionato, vorrei vedere il Milan in Champions League e vincere un trofeo perché credo che il Milan sia una squadra con tanto talento, è ora di vincere qualcosa di tangibile”.

Nei giorni scorsi anche il tecnico Ganz, in diretta social con i colleghi Stefano Pioli (Prima Squadra Maschile) e Federico Giunti (Milan Primavera), ha parlato della sua squadra. PER LE SUE DICHIARAZIONI, CLICCA QUI >>>

