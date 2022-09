Milan femminile, Mascarello: “A Roma per giocarcela a viso aperto” | News

Marta Mascariello, calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero

Intervistata da 'Milan Tv', Marta Mascarello ha rilasciato delle dichiarazioni.

Su ciò che non è andato contro la Fiorentina: "Abbiamo analizzato la partita di domenica scorsa contro la Fiorentina, quello che non è andato, sia dal punto di vista tecnico-tattico che dell'attitudine. Quindi penso che dovremo prendere i lati negativi di quella partita e fare in modo di non ripetere più gli stessi errori per potercela andare a giocare a Roma a viso aperto".

Sulla sconfitta contro la Fiorentina: "E' positivo che sia avvenuto alla prima giornata questo passo falso perché ci dà la possibilità di testare un po' il campionato che è un campionato molto difficile e ci deve servire a capire questa partita che se noi non diamo sempre il 100% possiamo fare fatica con chiunque. Deve essere un modo per noi di mettere giù la testa e lavorare al massimo. Come aspetto positivo sicuramente ci possiamo portare dietro la reazione del secondo tempo, quindi io porterei via quello dalla partita.

Mascarello sulla Women's Cup: "E' stato bello poter affrontare un torneo del genere e poter preparare il campionato affrontando avversari internazionali. Fai in modo che tu possa preparare la stagione al meglio quindi è stata una bellissima esperienza".

Su Milano: "La città l'ho vista poco perché ad agosto siamo state in ritiro e poi negli Stati Uniti, quindi ho avuto poca la possibilità di visitarla però con le compagne molto bene. Poi la maggior parte le conoscevo già quindi mi hanno dato una mano ad ambientarmi qui al Milan".

Sulle compagne di squadra: "Per me è stato importantissimo. E' importante soprattutto fuori dal campo perché ti aiutano un po' ad entrare in quelle che sono le dinamiche della squadra, del gruppo, della società. Quindi sono contenta di ritrovarle qua".

Sugli obiettivi personali: "Gli obiettivi personali me li pongo sempre per migliorare giorno dopo giorno. Sicuramente tornare in Nazionale con continuità sarebbe uno degli obiettivi, ovviamente questo avviene con il lavoro qui al Milan. Sono molto focalizzata e tranquilla su quello che faccio qua tutti i giorni e se lavorerò bene magari ci tornerò. Comunque sono molto concentrata sul Milan e fare bene qui".

Mascarello sulla squadra: "Dall'impressione che ho avuto io è che è una squadra forte, costruita bene, forte nei singoli e di gente con grande motivazione. Secondo me è solo questione di costruire insieme le cose, conoscerci e giocare tutte nello stesso modo. Penso che potremo toglierci delle grandi soddisfazioni".