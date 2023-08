Milan Femminile, Guagni suona la carica: “Vincere aiuta a vincere”

"Due cose fondamentali sono il crederci e l’aiutarsi, perché ci siamo date una mano, siamo state compatte, anche in qualche momento di difficoltà ci siamo ricompattate tra di noi e questo è ciò che fa la differenza. Vincere aiuta a vincere, perché fa morale e sono vittorie che ci servono, contro squadre importanti, in tornei importanti e questo ci prepara ad essere più pronte nelle partite del campionato dove ci si gioca veramente qualcosa. Arrivare qua e giocare in uno stadio pieno, con cori dall’inizio alla fine, l’atmosfera che c’era, ti porta a dare qualcosa in più. Stai morendo di caldo, con 45 gradi, però senti la forza del pubblico e vai anche quando pensi di non farcela". LEGGI ANCHE: Milan-Torino, ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro