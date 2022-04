Milan femminile, Giuliani: “Il professionismo ci rende molto orgogliose”

Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni sul passaggio al professionismo del calcio femminile

Svolta epocale per quanto riguarda il calcio femminile. Da ieri, infatti, il movimento ha effettuato il passaggio al professionismo, motivo per il quale tante calciatrici hanno lottato da molto tempo. Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, non ha nascosto tutta la sua felicità. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'ANSA': "Il passo compiuto ieri dal Consiglio Federale ci rende orgogliose di essere calciatrici italiane. Siamo le prime sportive a poter essere considerate professioniste nel nostro Paese e rappresenta per noi anche un senso di responsabilità nei confronti delle atlete di altri sport".