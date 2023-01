Milan femminile, Ganz: “Importante aver preso i tre punti”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A Femminile contro la Sampdoria

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A Femminile contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine del match e riportate da SampNews24.

Sulla vittoria: "Importante aver preso i tre punti, per la classifica, per non aver preso gol. Rammarico per il primo tempo perché potevamo chiudere 3-4 a 0. Nel secondo tempo abbiamo tenuto, ma anche troppo; il terzo gol è arrivato all’ultimo. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite perché andiamo in difficoltà. Sono contento per la prestazione, perché avremo altre due battaglie nella prossima settimana".

Su Mesjasz: "Quarto gol in stagione? Fa dei bel gol e fa gol importanti. Sono felice per lei e sono felice per tutta la difesa. Abbiamo giocato un’ottima gara".

Sul derby: "Prima c’è la Fiorentina, mercoledì. Ho detto alla squadra che dobbiamo guardare partita dopo partita, prima dobbiamo guardare la Coppa Italia. Vogliamo goderci la vittoria di oggi, che è stata meritata. Loro hanno fatto un solo tiro in porta, quindi anche questo ci fan ben sperare".

Sull'inizio di stagione: "Nella prima parte non abbiamo reso quanto abbiamo potevamo. C'è rammarico per le partite contro Pomigliano e Como. Abbiamo giocato male e abbiamo meritato quei risultati. Lavoriamo per migliorare, sono felice anche per l'esordio della nuova giocatrice".