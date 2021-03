Milan femminile, Ganz: “Orgoglioso di questo rinnovo”

Milan femminile, le parole di Ganz

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero fino al 2022. Ganz, molto soddisfatto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Sono orgoglioso di questo rinnovo, per me è stata una grande sfida e sono felice di poter proseguire nel lavoro iniziato nella stagione scorsa con l'obiettivo di lottare per i colori rossoneri. Noi diamo sempre il massimo, come abbiamo fatto sino a oggi, per ripagare la vicinanza e la fiducia del Club, della dirigenza e dei tifosi, che spero di poter rivedere presto negli stadi".