Milan Femminile, Ganz: “Siamo pronti per affrontare la Juventus”

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"È stata una partita difficile, contro una squadra che difendeva bene e ripartiva velocemente, eravamo anche molto stanche per via dell'impegno delle Nazionali ma mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia di vincere sino alla fine. Abbiamo avuto la capacità di soffrire e allo stesso tempo di cercare la vittoria. Questa è stata una cosa molto importante. Come ho detto alla squadra ho detto di giocare, cercando di sbagliare meno passaggi ed essere più precise. Non dobbiamo perdere questa voglia di far male alle avversarie, questa voglia di attaccare, questa voglia di segnare. Lo scorso anno abbiamo fatto delle partite con grande personalità con grande voglia e attenzione, dunque dobbiamo mettere questo in campo domani sera al Vismara. La personalità con squadre come la Juventus deve essere molto forte e occorre mettere in campo le nostre capacità. Calendario iniziale ostico? Sono 9 partite, prima o poi bisogna incontrare questo tipo di squadre. Cerchiamo di migliorarci partita dopo partita, sappiamo che è un big match, siamo pronti per questa grande sfida".