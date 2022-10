Milan femminile, Ganz: “Contro la Juventus sarà una partita difficile” | News

Domani pomeriggio, alle ore 14.30, il Milan femminile affronterà la Juventus all'Albinoleffe Stadium. La gara sarà valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A, con le rossonere che vogliono riscattare la brutta sconfitta rimediata nel derby contro l'Inter. Alla vigilia del match, Maurizio Ganz ha rilasciato delle dichiarazioni: "Sarà una partita difficile, soprattutto dopo un Derby perso. Vogliamo entrare in campo con la cattiveria e la determinazione giusta per cercare di fare una grande gara". Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.