Milan Femminile, Conc: “Mi sono allenata bene, voglio la Champions”

MILAN FEMMINILE – Dominika Conc, centrocampista slovena del Milan Femminile, è stata intervistata da Siol.net e ha parlato del momento e della sua esperienza in rossonero: “Di solito non trascorro molto tempo in Slovenia a casa mia. Ma dopo la partita con la Nazionale contro il Kosovo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ho deciso di non tornare in Italia e ho viaggiato per la Slovenia. Le cose poi sono peggiorate abbastanza rapidamente, i confini sono stati chiusi e il mio soggiorno a casa si è allungato. Sono tornata in Italia domenica scorsa dopo più di due mesi. Mi sono allenata bene in questo periodo e voglio tornare a giocare e lottare per conquistare un posto in Champions League. Vestire questa maglia, è eccitante e sono onorata di poter giocare al Milan, un club eccezionale”.

“Il livello della A? È simile a quello spagnolo (dove ha giocato in passato) con la differenza che in Italia c’è una differenza enorme fra i club. Noi con Juve, Fiorentina e Roma siamo in cima, l’Inter si sta avvicinando e la differenza come le ultime in classifica è veramente enorme, molto più che in Spagna e ancor più che in Inghilterra – continua Conc -. Penso che la Coppa del Mondo dell’anno scorso abbia fatto fare al calcio femminile un grande salto e in Italia questo è molto evidente. È stato ovviamente anche merito delle italiane, che hanno ottenuto un buon risultato conquistando i quarti di finale e che hanno fatto cambiare idea a molte persone che prima criticavano senza averci mai visto giocare”. Intanto, il PSG non molla Theo Hernandez>>>

