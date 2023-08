Milan Femminile, Cernoia: “Fisicamente sono indietro. Sull’esordio…”

Sulle amichevoli prima dell’inizio della stagione: "Ci aspetta un mese importantissimo. Prima dell’esordio stagionale con la Roma in casa, abbiamo un torneo prima a Madrid e poi a Tolosa che sarà molto importante. Ci sono squadre di livello altissimo che non hanno bisogno di presentazioni e per noi sarà utile per vedere il lavoro che abbiamo fatto, per me in questi pichi giorni, per le ragazze per il lavoro sin qui svolto. Tante partite a disposizione e quindi la possibilità di migliorare. Dobbiamo sfruttare queste opportunità al massimo e farci trovare pronte per la prima di campionato". LEGGI ANCHE: Milan, Taremi spinge per vestire rossonero >>>