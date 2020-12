Milan Femminile, Boquete: “Stupita dal calcio italiano. Voglio vincere un titolo”

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Ai microfoni di Marca, ha rilasciato una bella intervista la centrocampista rossonera Veronica Boquete. Ecco le sue parole. "I primi mesi al Milan sono stati molto buoni, anche perché i risultati sono stati positivi. Siamo nella situazione di classifica che volevamo a -3 dalla Juventus e siamo pronte a lottare fino alla fine per lo Scudetto e per conquistare un posto in Champions League. Il livello del calcio italiano mi ha sorpreso positivamente, è un campionato molto intenso e competitivo, con poca differenza fra le squadre. L'Italia mi ha dato l'opportunità di non dover aspettare l'apertura della finestra di mercato di gennaio. Anche il progetto Milan, dove potevo sentirmi importante e aiutare la società a crescere. Ho deciso di firmare fino al 30 giugno e da quel momento vedremo cosa succede. – continua Boquete – Al 2021 chiedo una laurea in Italia e poi, essendo molto competitiva, di vincere almeno uno dei tre titoli in palio (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa ndr)".