Milan femminile, Boquete: “Roma o Juventus in finale? Non c’è differenza”

Le ultime notizie sul Milan femminile. Autrice di due gol nel derby di oggi contro l'Inter, Veronica Boquete ha parlato ai microfoni di Sky

Veronica Boquete, centrocampista del Milan femminile e protagonista assoluta nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver rifilato una doppietta alle nerazzurre. Queste le parole della calciatrice spagnola. "Cercavo il gol, non arrivava. Ed è arrivato in una gara importante. Due gol, ora devo continuare così. Roma o Juve in finale? Sono due grandi squadre, non c'è differenza".