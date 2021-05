Milan, F. Galli: “Pioli ha dato una fisionomia precisa alla squadra” | News

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha speso delle belle parole nei confronti dell'allenatore del Milan Stefano Pioli

Intervenuto durante la trasmissione televisiva 'Pressing' su Italia 1, Filippo Galli ha elogiato l'allenatore del Milan Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore rossonero. "Stefano Pioli ha saputo dare una fisionomia per precisa alla squadra, una proposta di gioco chiara e offensiva, senza dimenticare come ci si difende nei momenti di sofferenza. L’allenatore ha grandi meriti in questa vittoria del Milan”. Con la maglia del 'Diavolo', Galli ha vinto 5 campionati, 4 Supercoppe italiane, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 3 Champions League. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.