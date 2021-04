Milan, F. Galli: “Kalulu, Saelemaekers e Tomori: ecco il mio pensiero”

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha parlato di Pierre Kalulu, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Queste le sue considerazioni

Renato Panno

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha parlato di Pierre Kalulu, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Queste le sue considerazioni rilasciate ai microfoni del canale Twitch del Milan.

Su Kalulu

"Meglio buttare un giovane subito nella mischia o aspettare? Non c’è una ricetta che possa valere per tutti, altrimenti nessuno più sbaglierebbe; è l’unicità di ciascun giocatore che deve far poi riflettere ed è qui che sta la difficoltà nella gestione dei giocatori. Bisogna stare attenti a non confondere personalità con conoscenza del gioco, dello spazio, del tempo: ci sono dei giocatori che hanno tutte queste conoscenze, ma, magari anche dal lato corporeo, non sono in grado di esprimerle".

Su Saelemaekers

"Nel settore giovanile abbiamo lavorato tanto sulle situazioni di gioco e non per ruolo o per funzioni. Il gioco del calcio è spazio e tempo, non necessariamente il terzino deve avere la linea di fondo al suo fianco, ma se spazia sul campo oggi per molti non è più un sacrilegio. Sta tutto nella capacità di lettura dei giocatori e Saelemaekers è una di questi che ha tali capacità"

Su Tomori e le sue caratteristiche da difensore centrale moderno

"Il Milan pensa a difendersi in base a come attacca ed è una delle poche squadra in Italia che abbia questa mentalità. C’è dunque bisogno di avere giocatori che sappiano difendere a campo aperto, che sappiano leggere lo sviluppo del gioco e che sappiano impostare. Negli altri paesi sono già andati oltre, noi siamo ancora a discutere della costruzione da dietro. In realtà, quando si costruisce dal basso, si sa poi difendere meglio; con il Napoli abbiamo preso goal perché non siamo saliti bene con i difensori, senza dare colpa ad altre cose". Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>