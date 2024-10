Milan, Pulisic-Liverpool possibile? L’ex calciatore si oppone: “Stia dov’è. Rischierebbe di …”

Milan, l'ex calciatore: "Pulisic non vada al Liverpool. Rischierebbe di ..."

"Non lo odio e capisco che è il Liverpool. Non ho intenzione di entrare in una discussione su quale squadra sia più grande, se il Liverpool o il Milan. Il Milan è una di quelle squadre il cui marchio è noto, è un club enorme. Ha finalmente trovato un posto in cui è apprezzato, non importa chi sia l'allenatore, si sente a suo agio in più posizioni. Non lo metterei a repentaglio per un ritorno in Premier League. Mi piace il fatto che abbia trovato un posto in cui prosperare, mi piace il fatto che si senta a suo agio in un ambiente e che sia l'uomo lì e che lo considerino un leader, lo considerino un pezzo importante di quel puzzle".