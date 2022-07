Milan, l’ex allenatore di Ziyech: “Impaziente di carattere, sempre decisivo”

René Hake, ex allenatore di Hakim Ziyech al Twente, ha descritto il ragazzo dal punto di vista caratteriale e il suo saper essere decisivo

Renato Panno

René Hake, ex allenatore di Hakim Ziyech al Twente, ha descritto il ragazzo dal punto di vista caratteriale e il suo saper essere decisivo. Il marocchino restava ore e ore in più per allenarsi sui calci piazzati e si dimostrava mai soddisfatto di se stesso. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Caratterialmente che ragazzo era?

“Un impaziente. Non era mai soddisfatto al 100% di se stesso, voleva sempre il massimo, e quando non riusciva a ottenerlo metteva il muso. Ricordo un ragazzo che restava ore in più a provare tiri e punizioni, da solo in mezzo al campo a fine allenamento. Ogni settimana così”.

Il lavoro paga, alla fine.

“Quando ha firmato con l’Ajax gli ho detto ‘ora vai e dimostra chi sei’. È sempre stato decisivo. I giocatori come lui, con qualcosa dentro, riescono sempre a emergere. Spero possa arrivare in Serie A”. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato