Milan, Eranio: “Meite? E’ un ottimo giocatore. Su Rafael Leao…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Eranio

MILAN NEWS – Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb. Eranio ha parlato del momento che sta attraversando la squadra d Pioli: “Dall’inizio del campionato sta andando forte e riesce a dare continuità nonostante i problemi del covid e gli infortuni. Pioli e la società hanno lavorato bene, c’è voglia di arrivare sempre al risultato pieno. Il tecnico ha trasmesso un modo di giocare assimilato da tutti. Tra l’altro il Milan in certe partite poteva ottenere anche di più”.

Su Rafael Leao: “Ha avuto modo di giocare poche volte nella sua posizione ideale. Quel che gli si chiede è di lavorare di più per la squadra e sulle corsie laterali dove è utilizzato, molte volte non riesce a farlo. Se dovesse migliorare anche in quello, è completo e può giocare in tutte le posizioni. Ora a mio parere il ruolo è ideale è quello di prima o seconda punta, anche se da seconda punta dovresti lavorare di più”.

Su Meite: "Sarebbe innanzitutto una pedina in più. Di questi tempi ce n'è bisogno anche per le tante partite in programma, ci vuole sempre una rosa ampia. E' un ottimo giocatore e inserito in una situazione dove tutto funziona bene può essere importante".