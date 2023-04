Milan-Empoli, Maspero: “Non schiererei De Ketelaere se fossi in difficoltà”

In vista di Milan - Empoli , Riccardo Maspero è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. L'ex calciatore, interrogato sulla possibilità di inserire Charles De Ketelaere in caso di difficoltà, ha risposto che al momento non se la sentirebbe di farlo giocare. Di seguito le sue parole.

Le parole di Riccardo Maspero su Charles De Ketelaere

"E' il carattere del ragazzo, che non riesce ad esprimesi a grandi livelli e in Serie A fa fatica. Giocare nel nostro campionato è difficile, non è semplice. Dai giovani si pretende subito, invece deve poter sbagliare. Lui ne ha sbagliate parecchie ma è troppo abituato a giocare ad altri ritmi che così fa fatica. Bisogna vedere la condizione mentale e fisica. Il Milan deve vincere, l'Empoli è fastidioso e non si può di pensare di scherzare oggi. E' pericoloso con chiunque. Se devo andare in battaglia adesso come adesso non lo metto. Lo stanno aiutando ma sta facendo tanta fatica". Segui qui la diretta testuale della sfida tra i rossoneri e i toscani >>>