Milan, Durante: “Giroud va sostituito, devi osare e cercare altri profili”

Milan, le parole di Sabatino Durante

“Quando un giocatore inizia ad avere 33/34 anni a meno che non sia la storia di quella squadra per me è out, soprattutto per un campionato che deve rilanciarsi. Tu non puoi avere Ibrahimovic, Giroud, che hanno chiaramente fatto la storia del calcio giocando ad alti livelli, ma devi anche pensare al futuro. Se tieni in spogliatoio Ibrahimovic, un giocatore di carisma, devi avere davanti gente che ti garantisca il futuro“.